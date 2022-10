Istat: indebitamento Amministrazioni pubbliche -7,2 per cento del Pil nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 l’indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche (-128.902 milioni di euro) è stato pari al -7,2 per cento del Pil, in diminuzione di circa 28,7 miliardi rispetto al 2020 (-157.645 milioni di euro, corrispondente al -9,5% del Pil). Lo riferisce l'Istat. Il saldo primario (indebitamento netto al netto della spesa per interessi) è risultato negativo e pari al -3,7 per cento del Pil, con un miglioramento di 2,4 punti percentuali rispetto al 2020. La spesa per interessi, che secondo le attuali regole di contabilizzazione non comprende l’impatto delle operazioni di swap , è stata pari al 3,6 per cento del Pil, mostrando una leggera crescita rispetto al 2020. I dati del debito delle Amministrazioni Pubbliche per gli anni 2018-2021 sono quelli pubblicati dalla Banca d’Italia e sono anch’essi coerenti con il Sistema Europeo dei Conti (Sec 2010). A fine 2021 il debito pubblico, misurato al lordo delle passività connesse con gli interventi di sostegno finanziario in favore di Stati Membri della UEM, era pari a 2.678.098 milioni di euro (150,3 per cento del Pil). Rispetto al 2020 il rapporto tra il debito delle AP e il Pil è diminuito di 4,6 punti percentuali.(Rin)