Economia: tax free shopping estivo a Ischia e Napoli, migliorati i valori pre-Covid

- In estate la spesa per lo Shopping Tax Free nell'isola di Ischia e nella città di Napoli ha superato i valori del pre-pandemia. A riferirlo è stata Global Blue, società leader del settore, durante il webinar "Nuovi mercati, nuove rotte. Cos'è cambiato per il turismo e il retail di una destinazione come Ischia", organizzato insieme a Ischia Is More. Il dato è ancora più sensazionale se confrontato con la media italiana. Infatti, sull'intero territorio nazionale, i livelli del pre-Covid si sono superati solo a settembre. A Ischia e Napoli, invece, il recovery della spesa tax free ha seguito un trend crescente che già a luglio aveva fatto segnare una percentuale del 118%, per arrivare al 140% di settembre. Tra i fattori determinanti di tale recupero vi è stato sicuramente il nuovo mix di nazionalità in ingresso, che ha saputo controbilanciare l'assenza di cinesi e russi. Su tutte quella americana, passata da valere il 18% del totale al 49%, e quella araba (dal 3% al 7%). Entrambe le nazionalità hanno più che raddoppiato la spesa tax free del pre-pandemia. Particolarmente interessante in prospettiva, inoltre, il bacino britannico (5%), che ha potuto accedere ai servizi tax free solo dal 2021, come conseguenza della Brexit. L'allentamento delle restrizioni per i viaggi, una maggiore propensione a spostarsi e l'apertura di nuovi corridoi turistici - unite a condizioni più favorevoli come il tasso di cambio, gli effetti dell'aumento del prezzo del petrolio e una domanda a lungo repressa – hanno dunque favorito il maggior afflusso di americani e arabi, che hanno registrato scontrini medi record, rispettivamente di 1.325 euro (+55% rispetto al 2019) e di 1.401 euro (+59%). (segue) (Ren)