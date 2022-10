Economia: tax free shopping estivo a Ischia e Napoli, migliorati i valori pre-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'analisi di Global Blue su Ischia quale meta di viaggio estiva si è poi sommata quella condotta da Lybra Tech - società del Gruppo Zucchetti che si occupa di tecnologie e analisi dei dati per il settore turistico – basata sui dati previsionali provenienti dai Booking Engine. Da quest'ultima emerge che più di un quarto (27,2%) delle ricerche di pernottamenti fatte nel 2022 per i soggiorni sull'Isola d'Ischia dal 1° Giugno al 30 Settembre sono state operate da stranieri: il mese maggiormente scelto è risultato essere agosto. Confrontando Ischia con le altre destinazioni campane competitor, si nota inoltre come la permanenza media sull'isola sia la più alta: 4,9 giorni contro i 2,8 di Capri, i 3,3 della Penisola Sorrentina e i 3,4 della Costiera Amalfitana. A differenza delle altre mete, però, il flusso turistico di provenienza è per tre quarti italiano. Lybra Tech ha poi offerto anche uno sguardo previsionale al 2023. Negli ultimi tre mesi, infatti, le ricerche di pernottamento per il periodo 1° Aprile-30 Settembre 2023 risultano essere già alte, soprattutto per la stagione primaverile, con un picco in occasione del weekend del 2 giugno. La permanenza media è stimata sui 4,5 giorni, mentre è ribaltata la provenienza dei flussi turistici: al momento due su tre sarebbero stranieri. (segue) (Ren)