Campania: 148milioni di minibond per le pmi da Sviluppo Campania (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima edizione di Garanzia Campania Bond, gestita da Sviluppo Campania, in qualità di soggetto attuatore della misura, e con lo stesso arranger formato da Mediocredito Centrale e Banca Finint, ha supportato 65 Pmi nell’emissione di minibond per un controvalore di 140,1 milioni. Gli investitori sono stati Mediocredito Centrale e Cassa Depositi e Prestiti. Per consentire una capillare informazione, a fine ottobre partirà un roadshow che toccherà tutte le province della Regione. Le informazioni necessarie per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito web dedicato www.garanziacampaniabond.it. (Ren)