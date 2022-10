Comuni: Decaro, nuovo governo apra presto interlocuzione con sindaci, "no" a nuova stagione di tagli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della sua relazione al direttivo dell'Anci, che si svolge oggi a Roma, il presidente Antonio Decaro ha spiegato che "nelle ore nelle quali nasce il nuovo governo, i sindaci possono rivolgere solo due raccomandazioni. La prima, che i tempi per la sua formazione e soprattutto per la sua piena attività siano i più rapidi possibili, perché davvero siamo in un momento drammatico dal punto di vista sociale ed economico, e non ci possiamo permettere ritardi. La seconda - ha continuato - che, fin da subito, il nuovo governo apra una interlocuzione istituzionale con noi Sindaci confermando le capacità di ascolto e l'atteggiamento di rispetto che abbiamo potuto sperimentare con gli ultimi esecutivi. E che si sono rivelati utili alla soluzione di molti problemi. Non problemi nostri, come Sindaci, ma dei cittadini italiani". Per Decaro, fra i primi punti di questo dialogo con il nuovo governo dovrà essere la prosecuzione del lavoro fin qui svolto per l'attuazione del Pmrr, "a cominciare dalla conferma per i prossimi anni del finanziamento del Fondo che integra le risorse del Piano per consentire ai Comuni di affrontare l'aumento dei costi delle materie prime", ha aggiunto. (segue) (Com)