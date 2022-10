Telecomunicazioni: Open Fiber spinge transizione digitale nel Mezzogiorno, investiti 1,7 miliardi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mezzogiorno è peraltro oggetto di un nuovo intervento di infrastrutturazione tecnologica, il Piano Italia a 1 Giga varato dal ministero della Transizione digitale: Open Fiber - tra i 9 lotti del bando che le sono stati aggiudicati per un totale di 3,3 milioni di unità immobiliari da cablare in fibra ottica da Nord a Sud - è già partita con il grande progetto legato al Pnrr proprio in Campania oltre che in Puglia e Sicilia. Piani pubblici e privati che mirano a rinnovare completamente le infrastrutture di telecomunicazioni per restituire a tutta la popolazione, senza distinzioni, un servizio di connettività sempre più efficiente. Le connessioni in fibra ottica sono del resto più stabili e produttive perché meno soggette a interruzioni e inconvenienti tecnici rispetto al rame. Hanno costi di manutenzione più bassi e garantiscono un servizio di maggiore qualità per i clienti finali. La fibra è poi più sostenibile del rame, poiché consente un'efficienza energetica maggiore garantendo emissioni di CO2 di gran lunga inferiori per bit di dati trasferito. Anche dal punto di vista del raffreddamento degli apparati la fibra risulta più efficiente, poiché utilizza meno componenti elettronici rispetto ad altre tecnologie. L'Unione Europea ha varato il piano Digital Compass al 2030 che prevede la possibilità di accedere alla velocità di connessione di 1 Gigabit in tutto il continente. Una velocità che è impossibile raggiungere con le reti in rame (Adsl) o miste fibra-rame (FTTC). L'Italia, dal canto suo, ha deciso di anticipare il traguardo della connettività Gigabit al 2026 con il Piano Italia 1 Giga. (Com)