Camera: Patriarca (FI), mia nomina ufficio presidenza è un onore

21 luglio 2021

- "È per me un onore e una grande responsabilità essere chiamata a ricoprire il ruolo di segretario di presidenza della Camera dei deputati. Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi, i miei colleghi di Forza Italia e i deputati che hanno voluto accordarmi la loro fiducia. Ricoprirò questo delicato incarico con passione, impegno e rigore. Gli stessi sentimenti che animano da sempre il mio percorso politico e che oggi mi permettono, grazie al lavoro del commissario regionale, on. Fulvio Martusciello, di poter rappresentare il mio territorio nella più importante assemblea legislativa della nazione". Lo ha dichiarato Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia nel consiglio regionale della Campania e deputata della Camera dei deputati. "Il Paese sta affrontando un complesso momento storico in cui ci sarà bisogno della collaborazione e delle energie di tutti – ha proseguito la Patriarca – per superare le sfide e le difficoltà che si presenteranno. Ma sono certa che Forza Italia, anche con l'apporto di tutti i parlamentari campani, saprà offrire, come sempre ha fatto, il proprio fondamentale contributo". (Ren)