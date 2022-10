Napoli: al via i lavori del Core Group della commissione Ue organizzato dalla Dia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presso la Prefettura di Napoli si sono aperti i lavori del Core Group dei Paesi che partecipano alla cooperazione di polizia - progetto @ON Operational Network finanziato dalla Commissione Europea - sotto l'egida della Dia. Il progetto, cui aderiscono 30 paesi europei ed extra europei, rende possibile la cooperazione tra le diverse forze di polizia impegnate nel contrasto alla criminalità organizzata che, come è noto, è presente in tutti i paesi del mondo. All'evento intervengono con propri rappresentanti Europol, 12 paesi tra cui 6 possibili futuri partner, accolti dal Prefetto di Napoli Claudio Palomba e dal Direttore della Dia Maurizio Vallone. (Ren)