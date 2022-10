Cultura: domani a Napoli presentazione della donazione dell'archivio privato di Casa Marulli d'Ascoli - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, venerdì 21 ottobre, alle ore 10, al Pio Monte della Misericordia di Napoli (via dei Tribunali, 253 - Sala Gianpaolo Leonetti) si terrà l'incontro dal titolo "Storia di una famiglia e del suo territorio" per presentare l'Archivio privato di Casa Marulli d'Ascoli, prestigiosa donazione che entra a far parte del patrimonio archivistico dell'Ente di via Tribunali. Alla presentazione interverranno Fabrizia Paternò di San Nicola, Soprintendente del Pio Monte della Misericordia, Mario Quarantiello, Responsabile dell'Archivio e Biblioteca del Pio Monte della Misericordia, Gabriele Capone, Soprintendente Archivistico e Bibliografico della Campania, Candida Carrino, Direttore dell'Archivio di Stato di Napoli e Stefania Conte, Curatrice dell'ordinamento ed inventariazione dell'Archivio Casa Marulli. L'incontro sottolinea il valore storico e archivistico del prezioso fondo documentario donato dal Duca d'Ascoli Don Troiano Paolo Marulli, databile dal XV al XIX secolo, che aggiunge un ulteriore importante tassello al ricco patrimonio dell'Archivio Storico dell'Istituzione. I documenti narrano non solo la storia del feudo di Ascoli (odierna Ascoli Satriano) con atti di acquisizione e la sua pluricentenaria gestione amministrativa, ma anche le vicende familiari di Casa Marulli. In particolare si evidenzia la corrispondenza epistolare tra i Sovrani ed il Duca d'Ascoli Troiano Marulli, illustre personaggio introdotto a Corte di Re Ferdinando di Borbone e che ricoprì numerose importanti cariche. Il Pio Monte della Misericordia affianca al mirabile patrimonio storico artistico architettonico un notevole Archivio Storico, i cui documenti narrano la sua pluricentenaria attività assistenziale e benefica a favore delle classi sociali più bisognose della nostra città ed in molti casi del Regno di Napoli. Oltre 450 metri lineari di documenti, cartacei e pergamenacei, la cui datazione parte dal XIV secolo. I documenti datati prima della sua fondazione, avvenuta nel 1602, sono pervenuti grazie ai lasciti testamentari di alcune famiglie notabili del tempo che hanno consegnato al Monte anche i loro archivi privati.(Ren)