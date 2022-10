Governo: Cirio su frasi Berlusconi, tema abusato ora conta formazione di un nuovo Esecutivo scelto dai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un tema che è stato credo abusato estrapolando pezzi di frasi e dichiarazioni. Quello che conta è che lunedì partirà un governo nuovo con Forza Italia scelto dai cittadini. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio (Forza Italia) commentando gli audio di Silvio Berlusconi diffusi dal sito LaPresse sulla guerra in Ucraina. "Mi aspetto un governo forte che rispetti finalmente le volontà degli Italiani, perché dopo 10 anni abbiamo un governo politico. Adesso dobbiamo davvero dimostrare di avere le carte in regola per governare il paese in un momento davvero delicato e io sono certo che le abbiamo", ha concluso Cirio. (Rpi)