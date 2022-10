Torino: contratto Ccsl, il 26 ottobre parte la trattativa con Stellantis-Ferrari-Iveco e Cnhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cnhi, Ferrari, Iveco e Stellantis hanno risposto positivamente alla richiesta di incontro con i sindacati per discutere il rinnovo del Contratto collettivo specifico di lavoro in scadenza a fine anno. Il primo incontro è stato fissato per mercoledì 26 ottobre alle 10, nelle sede dell'Unione Industriali di Torino. All'incontro parteciperanno le segreterie nazionali di Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr. "Giudichiamo positivamente la risposta immediata alla nostra richiesta d’incontro inviata nella giornata di ieri congiuntamente alla piattaforma delle richieste, dopo l’approvazione di quest’ultima da parte delle nostre RSA - hanno scritto in una nota stampa le sigle sindacali - E’ un segnale di attenzione verso le lavoratrici e i lavoratori in un momento particolare e difficile sul piano economico e sociale che ci auguriamo venga confermato positivamente nel proseguo del negoziato", hanno concluso.(Rpi)