Economia: tax free shopping estivo a Ischia e Napoli, migliorati i valori pre-Covid (4)

- "I dati riportati da Global Blue, Lybra Tech e Gesac Spa Aeroporti Napoli e Salerno confermano che le iniziative di Ischia Is More stanno andando nella direzione giusta" così Michele Sambaldi, presidente della rete d'impresa. "Uno dei nostri obiettivi è proprio quello di far cambiare la percezione che si ha di questa destinazione, un'isola che ha un grande potenziale e che sta iniziando ad essere scelta da nuove nazionalità. Non da ultimo il riconoscimento di isola più bella del mondo da parte della rivista internazionale Travel + Leisure. Questi risultati incoraggianti ci dimostrano quanto sia importante l'impegno dei privati che si mettono in rete e lavorano per il bene comune". (Ren)