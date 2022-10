Comuni: Decaro, nuovo governo apra presto interlocuzione con sindaci, "no" a nuova stagione di tagli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vera emergenza per il Paese – ha sottolineato il presidente dell'Anci – è l'aumento incontrollato di energia elettrica e gas, che oltre a essere un dramma sociale e un colpo micidiale al sistema produttivo, è un problema enorme anche per i bilanci dei nostri Comuni. Abbiamo bisogno di ulteriori risorse per provare a chiudere i bilanci del 2022". Il presidente dell'Anci ha poi segnalato che nelle previsioni sulla legge di bilancio 2023 tornano a essere previsti pericolosi tagli ai trasferimenti per gli enti locali. "Noi – ha concluso Decaro – saremo molto chiari con il nuovo governo, così come lo siamo sempre stati con tutti i governi precedenti senza distinzione di maggioranza politica, forti della nostra storica unità al di là delle appartenenze. Non permetteremo che si torni alla stagione dei tagli. Non permetteremo mai più che i Comuni con i loro servizi, e quindi i nostri concittadini, facciano le spese di scelte di finanza pubblica che ci stroncherebbero proprio nel momento del maggior bisogno. E proprio nel momento in cui siamo impegnati nel più importante sforzo di investimenti in opere pubbliche della storia recente". (Com)