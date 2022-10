Poliziotta aggredita: Cantalamessa (Lega), tutela donne in divisa e non priorità governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Colpita con un sasso alla testa e abusata sessualmente da un immigrato del Bangladesh: quanto ha dovuto subire la poliziotta napoletana, che da poco aveva terminato il turno di lavoro 19/24, è scabroso quanto inquietante. Ancora una volta la cronaca evidenzia come Napoli sia una città abbandonata a se stessa, dove la sicurezza non esiste e persino le forze dell'ordine sono preda di orde di immigrati ingestibili. È scandaloso come i napoletani, dopo 40 anni di amministrazioni di sinistra, si stiano abituando a questo clima da far west e che quello che di buono è stato fatto lo si debba solo ai pochi mesi di Salvini ministro dell'Interno. Ogni volta che una donna viene violentata, viene sconfitto lo Stato democratico, in Italia come altrove. Quando viene violentata una donna delle forze dell'ordine è una doppia sconfitta. Priorità del nuovo governo dovrà essere e sarà la tutela delle donne in divisa e non, perché tutto ciò è inaccettabile!", così il senatore napoletano della Lega Gianluca Cantalamessa. (Ren)