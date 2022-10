Poliziotta aggredita: Ronghi (FdI), città allo sbando. Prossimo governo intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto accaduto, nella notte, alla poliziotta violentata da un bengalese, nel porto di Napoli, all'uscita del turno di servizio, dimostra per l'ennesima tragica volta che Napoli è una città allo sbando, dove manca la sicurezza, soprattutto quella urbana che dovrebbe essere garantita dal comune di Napoli, e dove non solo gli extracomunitari pensano di poter compiere qualunque azione 'perché è terra di nessuno' e resteranno impuniti". Lo ha affermato il dirigente di Fratelli d'Italia, Salvatore Ronghi. "La nostra città è in uno stato di emergenza per crimini ed illegalità diffusa, che rendono la vita difficile ed insicura per i cittadini e per gli stessi agenti delle forze dell'ordine" – ha aggiunto Ronghi per il quale "il prossimo Governo dovrà intervenire per garantire a Napoli una condizione di normalità con una maggiore presenza di forze dell'ordine sul territorio ma anche con una modifica radicale delle attuali leggi che disciplinano l'operato degli agenti, a cominciare dalla riscrittura della legge sul reato di tortura che, come voluta dalla sinistra, impedisce loro di svolgere il proprio lavoro ed anche di difendersi dalle aggressioni". "Inoltre – ha concluso il dirigente del partito presieduto da Giorgia Meloni – gran parte della responsabilità dell'insicurezza della città ricade sul Comune di Napoli, che sembra incapace di garantire la sicurezza urbana e la presenza della Polizia Locale che avrebbe un ruolo fondamentale di controllo del territorio e di prevenzione dei crimini". (Ren)