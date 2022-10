Sud: Nonno (Open Fiber), investiti 1,7miliardi per spingere la transizione digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di Open Fiber è del resto un piano che nelle sole Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia mobilita circa 1,7 miliardi di investimenti di cui 1,1 miliardi già spesi per cablare 4,6 milioni di unità immobiliari. I servizi di connettività di ultima generazione sono già aperti in 53 città di medie e grandi dimensioni delle aree nere in oltre mille comuni più piccoli e remoti delle aree bianche. "Le principali città del Mezzogiorno sono coperte – ha proseguito Nonno – basti pensare a Napoli, Lecce, Palermo o Catania, dove i tassi di penetrazione della rete ultrabroadband sono di gran lunga superiori alla media italiana. Il nostro obiettivo è realizzare città intelligenti e borghi connessi, restituendo al Sud un ruolo di primissimo piano anche sul piano tecnologico per attrarre nuovi investimenti, nuove professionalità e opportunità di lavoro". (segue) (Ren)