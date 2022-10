Campania: 148milioni di minibond per le pmi da Sviluppo Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via la seconda edizione di Garanzia Campania Bond, lo strumento finanziario innovativo progettato dalla Regione Campania per sostenere la crescita delle Pmi della regione. Dal 16 novembre e le Pmi campane possono inviare le manifestazioni di interesse per partecipare al programma di emissione di minibond gestito da Sviluppo Campania, in qualità di soggetto attuatore della misura, e dal raggruppamento temporaneo di imprese formato da Mediocredito Centrale e Banca Finint, in qualità di Arranger dell’operazione. Garanzia Campania Bond prevede l’emissione di Minibond da parte di piccole e medie imprese campane finalizzata al finanziamento di investimenti materiali e immateriali, e di esigenze connesse al capitale circolante. Attraverso questa opportunità le Pmi della Campania possono ottenere un finanziamento a lungo termine, senza garanzie reali e, per effetto della garanzia pubblica, con condizioni economiche competitive. (segue) (Ren)