Campania: ok da consiglio regionale a rafforzamento ed efficientamento capacità amministrativa (4)

- Voto favorevole di Impegno Civico, come annunciato dalla vicepresidente del Consiglio regionale Valeria Ciarambino: "Questo provvedimento approvato in Commissione regola sia le assunzioni della Giunta che del Consiglio, quindi ritengo che esso sia valido e condivisibile". L'assessore regionale al Bilancio, Ettore Cinque, ha spiegato: "I procedimenti necessari per l'attuazione del Pnrr richiedono un adeguamento dell'ordinamento regionale che rafforzi la sua capacità amministrativa e la sua efficienza, ciò anche attraverso il reperimento con procedure selettive pubbliche di nuove professionalità. L'urgenza dell'approvazione del provvedimento è data dal fatto che il Pnrr prevede termini decadenziali". (Ren)