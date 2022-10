Campania: Sommese (De Luca presidente), efficientamento amministrativo necessario per realizzare Pnrr - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Una misura necessaria, abbiamo importanti sfide da mettere in campo con il Pnrr". Così Giuseppe Sommese presidente della prima commissione permanente del consiglio regionale della Campania, commentando l'approvazione del piano di efficientamento dell'amministrazione regionale. "E' necessario rafforzare le piante organiche per farci trovare pronti a quelle che saranno le sfide stringenti previste. C'è bisogno di mettere in campo tutte le migliore risorse per adempiere alle spese da realizzare", ha aggiunto. (Ren)