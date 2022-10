Campania: Saiello (M5S), rafforzamento amministrazione è utile solo a De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in Aula la maggioranza ha approvato l'ennesimo atto inutile per i cittadini ma utile a De Luca a piazzare ulteriori dirigenti in Giunta regionale. Il ddl in materia di rafforzamento della capacità amministrativa è stato votato in fretta e furia pur essendo totalmente privo di una vera urgenza. Abbiamo chiesto alla Giunta di conoscere le ragioni di questa scelta ma non abbiamo avuto alcuna risposta e abbiamo votato contro". A denunciarlo è il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Gennaro Saiello a margine della seduta del Consiglio regionale. "In un momento storico drammatico, con il dramma del caro bollette - conclude Saiello - questa amministrazione reputa impellente un provvedimento poco chiaro che nasconde, dietro i fondi del Pnrr, ulteriori incarichi e consulenze".(Ren)