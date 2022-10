Economia: tax free shopping estivo a Ischia e Napoli, migliorati i valori pre-Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'estate 2022 ha portato con sé due rilevanti trend, confermati anche per l'isola di Ischia. Da un lato il ritorno della spesa tax free ai livelli del pre-covid, talvolta superati. Dall'altro l'alta percentuale di arabi e – soprattutto – americani, che hanno saputo colmare il gap rappresentato dall'assenza di cinesi e russi. In prospettiva è necessario lavorare affinché tali bacini continuino ad essere protagonisti anche quando riprenderà definitivamente il traffico turistico dall'Asia", ha affermato Antonella Bertossi, Partner Relationships & Marketing Manager di Global Blue, nel corso del webinar. "Il nuovo mix di nazionalità costituisce per noi una grande opportunità e nello stesso tempo una sfida per proporci con un nuovo approccio che sappia garantire il supporto adeguato nelle dinamiche dello shopping tax free ed una sempre maggior assistenza, implementando servizi ancora più esclusivi". "La stagione estiva 2022 è stata molto positiva per l'Aeroporto di Napoli che ha registrato valori sensibilmente più elevati che nel 2019 già a partire dal mese di aprile", ha dichiarato Margherita Chiaramonte, Aviation Business Development Director Gesac Spa Aeroporti Napoli e Salerno, durante il webinar. "Questa crescita così importante è stata supportata dalla ripartenza della quasi totalità dei vettori che operavano sullo scalo nel 2019 e talvolta con un network di destinazioni più ampio. Certamente anche la forte domanda dagli Stati Uniti ha fatto da traino alla ripresa a partire da maggio, grazie al volo United per New York ed al numero di collegamenti per il Nord America offerti dai principali Hub carrier europei che operano dallo scalo napoletano. I tradizionali mercati incoming si sono sostanzialmente confermati, ma abbiamo registrato una crescita promettente di flussi provenienti da bacini nuovi per la Campania, in particolare dal Nord Europa e dal Baltico. L'anno prossimo si apriranno nuove opportunità per attrarre turisti dal Medio Oriente grazie al rafforzamento del collegamento per Dubai ed ai nuovi collegamenti con Abu Dhabi e con Riyadh in Arabia Saudita". (segue) (Ren)