Torino: Boni (Radicali), plauso al ristorante pro Ucraina

- Un ristorante Torinese ha preso posizione dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina esponendo un cartello inequivocabile. Altrettanto visibilmente ha affisso l'indicazione della devoluzione di parte degli incassi per l'Ucraina. Abbiamo appoggiato l'iniziativa coraggiosa già nei mesi scorsi e sentire che il ristorante è attaccato da militanti prorussi con recensioni fotocopia fortemente negative fa provare un senso di vergogna. Lo ha affermato il presidente dei Radicali Italiani Igor Boni in una nota stampa. "Il titolare del locale andrebbe invece lodato. È evidente - ha continuato Boni - che nel nostro Paese c'è un problema di percezione delle reali e, ripetiamo, evidenti responsabilità dell'unico mandante di questa guerra: Vladimir Putin. Anche per questo iniziative come quella del ristoratore torinese sono benvenute e anche per questo con Radicali Italiani portiamo avanti l'iniziativa 'Putin all'Aja', perché il macellaio russo risponda dei crimini contro l'umanità che sta compiendo in Ucraina", ha concluso.(Rpi)