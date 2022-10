Telecomunicazioni: Open Fiber spinge transizione digitale nel Mezzogiorno, investiti 1,7 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

Il rilancio del Mezzogiorno passa inevitabilmente dalla digitalizzazione, partendo dal completamento delle infrastrutture telematiche di ultima generazione fino all'imprescindibile obiettivo di accrescere le competenze digitali dei cittadini. Questi i temi al centro dell'incontro "Futuro Digitale - Rete unica per lo sviluppo del Sud" organizzato dalla SLC Cgil a Napoli, dei veri e propri Stati generali delle telecomunicazioni nel Sud Italia. Tra i relatori anche Francesco Nonno, direttore regolamentazione e Affari Europei di Open Fiber. "Open Fiber – ha dichiarato il manager – oggi conta 14,7 milioni di unità immobiliari coperte dalla sua rete a banda ultralarga in tutto il Paese grazie a un investimento complessivo di 14 miliardi di euro. L'azienda sta dando un contributo importante al rilancio del Sud Italia: in termini di offerta di posti di lavoro (sono oltre mille le persone impiegate tra dipendenti diretti e indotto ma ce ne servirebbero molti di più) ma anche per quanto riguarda la costruzione di una infrastruttura a banda ultralarga in fibra ottica, di ultima generazione, che consenta a cittadini, pubbliche amministrazioni e imprese di sfruttare tutte le opportunità offerte dal digitale". Quello di Open Fiber è del resto un piano che nelle sole Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia mobilita circa 1,7 miliardi di investimenti di cui 1,1 miliardi già spesi per cablare 4,6 milioni di unità immobiliari. I servizi di connettività di ultima generazione sono già aperti in 53 città di medie e grandi dimensioni delle aree nere in oltre mille comuni più piccoli e remoti delle aree bianche.