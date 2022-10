Telecomunicazioni: Open Fiber spinge transizione digitale nel Mezzogiorno, investiti 1,7 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le principali città del Mezzogiorno sono coperte – ha proseguito Nonno – basti pensare a Napoli, Lecce, Palermo o Catania, dove i tassi di penetrazione della rete ultrabroadband sono di gran lunga superiori alla media italiana. Il nostro obiettivo è realizzare città intelligenti e borghi connessi, restituendo al Sud un ruolo di primissimo piano anche sul piano tecnologico per attrarre nuovi investimenti, nuove professionalità e opportunità di lavoro". La Campania ricopre un ruolo di tutto rilievo nel piano di Open Fiber: al 30 settembre scorso, l'azienda guidata dall'amministratore delegato Mario Rossetti ha coperto nelle principali città della regione circa 740mila unità immobiliari per un investimento complessivo di 210 milioni di euro. A Napoli, in particolare, la copertura raggiunge 414mila unità immobiliari con un tasso di conversione del 38% (sono oltre 157mila gli utenti attivi) grazie a un investimento diretto di 120 milioni di euro. Le unità immobiliari partenopee raggiunte dalla fibra ottica FTTH di Open Fiber rappresentano oltre il 95 per cento delle case, uffici e insediamenti produttivi dell'intera città. Procedono anche i cantieri nelle aree bianche: sempre al 30 settembre 2022 si contano circa 270mila unità immobiliari connesse con 259 comuni chiusi e 70 attualmente in lavorazione. Il Piano BUL interessa complessivamente 449 comuni campani con l'investimento attestato su 131 milioni di euro. (segue) (Com)