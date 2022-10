Amalfi: sabato la giornata dedicata alla salvaguardia dell'ambiente e del mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salvaguardare gli oceani e proteggere la biodervisità degli ecosistemi marini: il comune di Amalfi, in provincia di Salerno, guidato dal sindaco Daniele Milano, si mobilità con una iniziativa a tutela dell'ambiente naturale e della sostenibilità. È in programma per sabato 22 ottobre l'evento "Spiagge e Fondali Puliti", promosso dall'Amministrazione comunale in sinergia con l'Associazione MareNostrum Archeoclub d'Italia. Una grande rete che coinvolge le scuole di Amalfi, i volontari e i sub di Archeoclub, l'Arpac Campania, i sub della Marina Militare, la Capitaneria di Porto, i Cavalieri dell'Ordine di Malta e la Protezione Civile Millennium, con il patrocinio della Regione Campania, in un progetto di educazione ambientale rivolto alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo di una maggiore consapevolezza civile nelle giovani generazioni. (segue) (Ren)