Amalfi: sabato la giornata dedicata alla salvaguardia dell'ambiente e del mare (2)

"Mare, clima e biodiversità sono interconnessi – ha sottolineato il sindaco Daniele Milano – La rete di collaborazione creatasi tra istituzioni, scuola, associazioni, cittadini e forze armate ci riempie di orgoglio. Dall'ultima indagine sulla Beach Litter emerge che l'84% dei rifiuti che ingombrano le spiagge è rappresentato dalla plastica usa e getta: un rischio enorme perché i frammenti che finiscono in mare si trasformano in microplastiche che penetrano nella catena alimentare. Il 2022 è, però, anche l'anno della pubblicazione della legge Salvamare, per il recupero dei rifiuti in mare: un segnale positivo per iniziare a invertire la tendenza". "Spiagge e Fondali Puliti" partirà alle ore 9 con l'intervento dei sub dell'Archeoclub che ripuliranno gli oggetti nello specchio d'acqua antistante il golfo di Amalfi. Alle ore 10.30 è previsto l'arrivo degli studenti dell'Istituto Superiore "Marini Gioia" di Amalfi, con distribuzione di kit a cura della Isvec (società che si occupa della raccolta differenziata) e l'inizio della pulizia dell'arenile. Alle ore 12 è prevista la conclusione delle attività e l'apertura del momento della riflessione-dibattito, con la consegna ai ragazzi delle magliette a cura del presidente della Alicoast Fabio Gentile. A seguire l'affissione della mattonella ricordo con cui i ragazzi adottano la spiaggia. Gran finale con buffet di dolci e aperitivo.