Caro bollette: commercialisti a sostegno di imprese e famiglie (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parteciperanno all'evento on line anche Mauro Sciarelli (professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese Dipartimento di Economia, Management, Università di Napoli Federico II), Ovidio Marzaioli (vicesegretario generale Nazionale Movimento Consumatori), Pasquale Altamura (consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e coordinatore Commissione Diritti e Tutela del Consumatore), Alessandro Noce (responsabile della Direzione Energia e Industria di Base della DG Concorrenza AGCM), Serena Razzi (Ufficio Credito e Sviluppo dell'ABI), Luciano Rezzuto (segretario di Unimpresa Campania), Consuelo del Balzo (consigliere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione), Giovanni Berritto (presidente Federconsumatori Campania) e Paolo Fiorio (coordinatore nazionale del servizio legale del Movimento Consumatori). L'iniziativa dell'Odcec Napoli ha l'obiettivo di approfondire alcuni strumenti giuridici e fiscali utili a gestire i rincari, con rassegna giurisprudenziale sui casi di tutela del consumatore nelle ipotesi di squilibrio del sinallagma funzionale della fornitura, misure di sostegno alle famiglie nel settore credito con riferimento all'aumento dei tassi, transizione energetica ed impatto sulle performance delle imprese, clausole di revisione dei prezzi nei bandi di gara tipo per servizi e forniture e questioni inerenti al mercato dei carburanti e dei prodotti energetici e la formulazione dei prezzi degli stessi. Il Decreto -Legge 21/2022 recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", infatti, ha previsto ulteriori misure per contrastare l'attuale fase di forte aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti e, all'articolo 1, comma 7 e all'articolo 37, comma 8 contiene la previsione di nuovi compiti in capo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. (Ren)