Campania: ok da consiglio regionale a rafforzamento ed efficientamento capacità amministrativa (3)

- Voto contrario del Movimento 5 Stelle, come ha spiegato il capogruppo Gennaro Saiello: "perché abbiamo chiesto chiarimenti e non sono arrivati dalla Giunta, perché sembra che il Pnrr sia utilizzato come un paracadute. Abbiamo chiesto di conoscere i motivi dell'urgenza nella approvazione di questo provvedimento in quanto, più che ad una questione emergenziale dovuta alla attuazione del Pnrr, sembra che il disegno di legge voglia dare una risposta ad una necessità organizzativa ordinaria della Giunta non tenendo conto, invece, delle legittime necessità del Consiglio regionale". (segue) (Ren)