Cagliari: crollata Aula magna Università, al momento nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aula magna dell’Università di Cagliari, all'interno di uno stabile in via Trentino, è crollata questa sera. Secondo quanto riferiscono i Vigili del fuoco, al momento non risultano persone coinvolte nel crollo o feriti. Ad ogni modo le squadre del soccorso stanno operando per verificare la presenza di persone all’interno della struttura, che ospita anche alcune aule dell’Università, al momento del crollo. "Le aule erano chiuse visto che il crollo è avvenuto introno alle 22", ha chiarito Luca Cari dell'ufficio stampa dei Vigili del fuoco. Quanto alla causa del cedimento "non ci sono segni evidenti" ma questi "sono accertamenti ancora da fare", ha aggiunto.(Rin)