Amalfi: sabato la giornata dedicata alla salvaguardia dell'ambiente e del mare (3)

20 luglio 2021

- "Una grande operazione di sostenibilità ad Amalfi. Scenderanno in campo tutti gli attori di quella rete che Archeoclub D'Italia sta cercando di sviluppare anche a livello nazionale - ha affermato Rosario Santanastasio, presidente nazionale di Archeoclub D'Italia - La Costiera Amalfitana è uno degli otto siti paesaggistici italiani Patrimonio dell'Umanità. I cittadini diventano sentinella della sensibilità ambientale. Appena lo scorso 9 ottobre abbiamo condotto l'operazione di pulizia dei fondali di Posillipo, della spiaggia delle Monache, dando vita ad un modello innovativo di integrazione sociale attraverso i valori del recupero, della tutela e della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale. In quella sede, con noi c'erano i ragazzi del Centro di Giustizia Minorile. Ad Amalfi avremo i ragazzi delle scuole della Costiera. MareNostrum, struttura specializzata di Archeoclub d'Italia in attività a tutela del patrimonio culturale sottomarino e lacustre, conta molto su tale tipologia di attività con il coinvolgimento diretto dei giovani, li chiama alla partecipazione al mondo del volontariato per avere un futuro migliore e mettere in campo capacità creative". (segue) (Ren)