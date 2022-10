Musica: venerdì Eugenio Bennato in concerto per a Scampia, "Il progresso attraverso la cultura" - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 21 ottobre alle ore 19 nell'auditorium dell'Istituto "Giovanni XXIII" (via Nuova Toscanella 235 Napoli), si terrà il concerto "Qualcuno sulla Terra" di Eugenio Bennato per la rassegna "Scampia - Il progresso attraverso la Cultura", organizzata da Ancem - Associazione Napoli Capitale Europea della Musica diretta da Filippo Zigante, grazie al sostegno del Comune di Napoli, e al patrocinio morale dell'Assessorato Politiche Giovanili del Comune di Napoli e della Ottava Municipalità, e al coordinamento scuole e territorio di Sabrina Innocenti. "Qualcuno sulla terra" è l'ultimo lavoro discografico di Eugenio Bennato, che dirige l'ensemble vocale de "Le Voci del Sud" – composta da Letizia D'Angelo (soprano), Daniela Dentato (mezzosoprano), Laura Cuomo (contralto), Francesco Luongo (tenore), Angelo Plaitano (baritono), Edoardo Cartolano (basso), Ezio Lambiase (chitarra classica) - in un viaggio nei sette giorni della Creazione, dall'alto valore spirituale. La rassegna proseguirà con lo spettacolo "Unico Viviani" (3 novembre), "Musica Libera Tutti", l'orchestra infantile e giovanile del Centro Hurtado (5 novembre), "La teatralità a Napoli – dal '500 al '700" (11 novembre), "Canzoni napoletane di Natale" (sabato 19 novembre) e il duo Marcella Parziale - Giuseppina Coni in "Salotto primo '900" (sabato 26 novembre). Quattro appuntamenti a dicembre con il balletto "Carmen" (sabato 3 dicembre), l'esibizione del duo composto dal violino di Linda Hedlund e il pianoforte di Francesco Nicolosi (domenica 4 dicembre), e i concerti dell'Orchestra Sinfonica di Kharkov per l'evento "Scampia incontra l'Ucraina" (martedì 13 dicembre) e dell'Orchestra Junior Verticale composta dei giovani dell'ottava Municipalità (18 dicembre). (Ren)