Imprese: Alstom firma contratto con Rfi per fornitura sistemi Ertsm2

- Il gruppo francese Alstom ha firmato un contratto da 900 milioni di euro con Rete ferroviaria italiana (Rfi) che prevede il concepimento, la consegna e la messa in servizio del sistema Ertms2 (Sistema di supervisione e controllo dei treni più avanzati). È quanto si legge in una nota dell'azienda. L'accordo prevede la fornitura su 27 linee in Sardegna, Molise, Puglia Umbria, Lazio e Campania. "Con questo nuovo contratto Alstom conferma il suo posto di attore di riferimento del settore ferroviario in Italia", ha spiegato il gruppo nella nota. "Alstom è molto fiero di essere stato scelto per la seconda volta da Rfi su uno dei principali progetti del Piano italiano per la ripresa e la resilienza", aggiunge il gruppo francese. Il "lotto Centro-Sud" fa parte di una gara d'appalto da 2,7 miliardi di euro lanciata da Rfi. (Frp)