Campania: ok da consiglio regionale a rafforzamento ed efficientamento capacità amministrativa

- Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato con il voto favorevole della maggioranza, il voto contrario del Movimento 5 Stelle e l'astensione della Lega (30 voti favorevoli, 5 contrari e 4 astenuti) il disegno di legge "Disposizioni in materia di rafforzamento ed efficientamento della capacità amministrativa della Giunta regionale della Campania". La norma, ha evidenziato il presidente della I Commissione consiliare permanente Giuseppe Sommese, "prevede il reclutamento, attraverso procedure di evidenza pubblica, di risorse professionali e competenze necessarie a fronteggiare la tempistica stringente imposta dal Pnrr. Una risposta necessaria e utile a perseguire gli ambiziosi obiettivi di sviluppo che la Campania intende traguardare nei prossimi anni, senza disperdere le importanti risorse messe a disposizione dal Piano stesso. Insieme con il presidente Oliviero abbiamo presentato un emendamento per definire, in sinergia e in sintonia tra Giunta e Consiglio, le relative capacità assunzionali con l'obiettivo di fortificarel'ordinamento regionale per far fronte alla grande sfida del Pnrr". (segue) (Ren)