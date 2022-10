Campania: ok da consiglio regionale a rafforzamento ed efficientamento capacità amministrativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Severino Nappi, capogruppo della Lega, è intervenuto evidenziando che "questo provvedimento è giunto all'esame della I Commissione con un procedimento di urgenza imposto dalla Giunta regionale, che ha superato tutte le emergenze della nostra regione, per giungere in tempi record all'esame del Consiglio. In realtà il disegno di legge apre ad una procedura concorsuale dirigenziale che prevede il 15% dei posti per coloro che hanno già un contratto a tempo determinato con l'amministrazione regionale, mentre le vere urgenze di questa Regione sono ben altre". (segue) (Ren)