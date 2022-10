Fondovalle Calore: Tommasetti (Lega), passerella di De Luca per l’ennesima incompiuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ennesima inaugurazione propagandistica, da parte del presidente della Regione Vincenzo De Luca, di una nuova opera incompiuta, quale la Fondovalle del Calore, dimostra, ancora una volta, quanto le amministrazioni a guida Pd siano incapaci di governare in maniera efficace i territori". Così il prof. Aurelio Tommasetti, dirigente della Lega. "Sorprende l'entusiasmo con cui la Regione e la Provincia hanno salutato l'inaugurazione di appena quattro chilometri e trecento metri di strada, realizzati dopo ben cinque anni dall'avvio dei lavori, laddove l'iter per realizzare la Fondovalle aveva già visto numerose interruzioni – ha aggiunto Tommasetti –. Bisogna infatti guardare in faccia la realtà, prima di lasciarsi andare alla solita passerella: mancano tre lotti per completare la strada e renderla pienamente funzionale alle esigenze del territorio, due di questi sono addirittura ancora in fase di progettazione". "Continuare ad impegnarsi sul fronte di grandi infrastrutture strategiche come la Fondovalle è imprescindibile, e soprattutto sarà fondamentale accelerare i lavori – ha concluso Tommasetti –. Ma De Luca e Strianese farebbero bene ad occuparsi anche delle decine di strade dissestate e impercorribili che rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo del nostro territorio, oltre che un'offesa gravissima alla sua cittadinanza". (Ren)