Governo: Consultazioni al via domani mattina, venerdì si chiude con centrodestra

- Prenderanno il via domani mattina al Quirinale le consultazioni per la formazione del governo. In mattinata, il presidente Emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, verrà sentito telefonicamente dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alle ore 10 a varcare il portone del Quirinale sarà il presidente del Senato Ignazio La Russa, mentre alle 11 sarà la volta del presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. Questo il programma completo delle consultazioni: domani alle ore 12 il Gruppo Parlamentare Per le autonomie (Svp-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord) del Senato della Repubblica; alle ore 12:30 il Gruppo Misto del Senato. Il pomeriggio, alle ore 16, sarà la volta del Gruppo Misto della Camera dei deputati; mentre alle 16,30 saliranno al Colle i rappresentanti della componente Alleanza verdi e sinistra del Gruppo Misto della Camera dei deputati. Alle ore 17 verranno ricevuti i Gruppi Parlamentari Azione-Italia Viva-del Senato e della Camera dei deputati. (segue) (Rin)