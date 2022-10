Caro bollette: commercialisti a sostegno di imprese e famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I professionisti si pongono a sostegno di famiglie, consumatori, imprese ed enti per attivare tutte le misure messe in campo da Governo e Parlamento per fronteggiare lo scenario economico generato dalla guerra in Ucraina. Gli impatti dello shock bellico sull'attività produttiva, diretti e indiretti, sono stati ampiamente registrati. L'attuale momento storico, caratterizzato da una dinamicità e variabilità di fenomeni contrattuali e finanziari: aumento dei costi delle materie prime, caro energia e aumento dei tassi d'interesse; rischia di creare gravi problemi nella funzionalità degli apparati pubblici, e nelle filiere produttive e del commercio già messe a dura prova dalla situazione pandemica". Lo ha reso noto Eraldo Turi, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, in occasione della presentazione del webinar "La gestione dei rischi emergenti: caro materie prime, bollette energetiche e aumento dei tassi d'interesse", promosso dalla Commissione di studio tutela del consumo, che si terrà il domani, giovedì 20 ottobre 2022 alle ore 15:00. "Il perdurare della crisi energetica, infatti, insieme al cambio di intonazione della politica monetaria potrebbero causare una decelerazione dell'economia mondiale, avverte l'Ocse, erodendo la capacità di spesa degli Italiani che, secondo le stime di Confesercenti, si avviano a perdere, nella sola seconda metà del 2022, 12,1 miliardi di potere d'acquisto, circa 470 euro in meno a famiglia in soli sei mesi. A ciò si aggiunge - ha aggiunto Turi - che circa il 36% delle imprese soprattutto le piccole e medie, prevede di essere costretta ad aumentare i prezzi finali dei propri prodotti per sostenere l'incremento dei costi del settore energetico in crescita rispettivamente del +131% per l'energia elettrica e del +94% per quello del gas rispetto allo stesso periodo del 2021". (segue) (Ren)