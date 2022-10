Caro bollette: commercialisti a sostegno di imprese e famiglie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A peggiorare il quadro economico sfavorevole le prassi scorrette degli operatori. Nonostante il divieto previsto dall'art. 3 del Decreto Aiuti bis che sospende fino al 30 aprile 2023 ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, alcune società, ignorano tale divieto imposto dalla Legge e stanno avendo comportamenti scorretti. "Le segnalazioni dei consumatori - ha evidenziato Vincenzo Tiby, consigliere Odcec Napoli - hanno fatto scattare un 'ammonimento' da parte delle Authority che hanno ribadito come l'utilizzo improprio di alcuni strumenti non è consentito dalla Legge. Troppi consumatori si sono visti addebitare fatture con importi alle stelle e molti sono rimasti senza luce e gas, senza alcun preavviso. Diviene logico, pertanto, in questo contesto esaminare la stretta interdipendenza tra 'ius variandi' del bilancio e 'ius variandi' dei contratti, per le indubbie criticità concernenti le variazioni dei costi per enti e imprese che avranno effetti su tutte le filiere produttive, con conseguente aumento del prezzo delle materie prime. Per questo è necessario anche rivedere le condizioni economiche dei contratti e dei bandi di gara secondo quanto regolamentato dall'Anac, unitamente è importante rinegoziare le condizioni economiche a seguito dell'aumento dei tassi. Il caro tassi d'interesse, infatti, frutto di una diversa intonazione della politica monetaria - ha sottolineato Tiby -, appesantisce i debiti creando effetti sistemici di indebitamento diffuso di famiglie e imprese che rischiano il default anche considerate le nuove regole Eba e i meccanismi di regolazione bancaria sempre più stringenti". (segue) (Ren)