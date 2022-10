Napoli: aperto l'avviso pubblico per la cogestione del centro giovanile di Via Menzinger al Vomero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato pubblicato sul sito del comune di Napoli (https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/46118) l'avviso pubblico per la selezione di associazioni a cui assegnare la gestione in compartecipazione con il comune di Napoli del Centro Giovanile sito in via Verrotti 5 (angolo con Via Menzinger), Municipalità 5 - Arenella,Vomero. I soggetti interessati dovranno elaborare specifiche proposte progettuali coerenti con le indicazioni e le finalità riportate nell'avviso. In particolare le proposte dovranno essere elaborate secondo le seguenti direttive: favorire il confronto tra i giovani, offrire opportunità di accrescimento delle loro competenze che permettono ad essi di essere innovatori e agenti di cambiamento all'interno della società; partecipare costruttivamente al dibattito con le istituzioni pubbliche e gli altri soggetti privati coinvolti per sviluppare politiche pubbliche che, direttamente o indirettamente, influiscano sulla crescita delle giovani generazioni e dell'associazionismo giovanile. "Con questo nuovo centro - ha dichiarato l'assessore ai Giovani Chiara Marciani - si va ad ampliare la rete dei centri giovanili nella città di Napoli, favorendo la crescita culturale, individuale e rafforzando il diritto dei giovani cittadini alla socialità, all'informazione e alla partecipazione. Si tratta di un altro significativo passo per fornire alle ragazze e ai ragazzi di Napoli un luogo di aggregazione, da vivere e animare e poter esprimere le proprie potenzialità". "La Rete dei Centri giovanili del comune di Napoli - ha dichiarato la presidente della V Municipalità Clementina Cozzolino - si arricchisce di un nuovo spazio dedicato ai giovani in un territorio, quello della Municipalità Vomero Arenella, ancora privo di luoghi pubblici di aggregazione per le giovani generazioni. Speriamo che questo nuovo spazio possa diventare un punto di riferimento per i giovani del territorio offrendo loro opportunità di crescita". (Ren)