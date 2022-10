© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania: REGIONE Riunione del Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, per l'esame del disegno di legge "Disposizioni in materia di rafforzamento ed efficientamento della capacità amministrativa della Giunta regionale della Campania". Napoli - Consiglio regionale della Campania, Centro direzionale Isola F13 (ore 10.30) (segue) (Ren)