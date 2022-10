Procida 2022: una mostra d'arte per celebrare Massimo Troisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suggestivo Complesso monumentale di Procida sono esposti anche oggetti appartenuti a Troisi, come la scultura in bronzo, con dedica incisa, realizzata dall'artista Lello Esposito su commissione diretta di Troisi: un'opera speciale, un pezzo unico, per la prima volta esposta a Procida e proveniente dalla collezione privata di Massimo Troisi, dal titolo "Eccomi qui - Pulcinella per Massimo Troisi, 1992", realizzata in bronzo con basamento in pietra lavica, opera che Massimo teneva all'ingresso della casa romana e con orgoglio mostrava ai suoi ospiti. Tra gli altri oggetti, alcuni divenuti veri e propri simboli, immagini iconiche del cinema d'autore come la celebre bicicletta del film Il Postino, capolavoro della filmografia italiana e internazionale, trasposizione cinematografica del romanzo Il Postino di Neruda dell'autore cileno Antonio Skarmeta, girato sulla più piccola delle isole nel Golfo di Napoli. Ventotto anni dopo le riprese del film diretto da Michael Radford (premio Oscar 1996 per la colonna sonora) con l'assistenza alla regia dello stesso Stefano Veneruso, la magia di Massimo Troisi fa ritorno a Procida, l'isola a cui ha donato la sua interpretazione più intensa e commovente. (Ren)