Campania: Confapi, ok piano Regione contro caro bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalla Regione Campania arriva una risposta importante per il sostegno a famiglie e imprese contro il caro energia. Le parole dell'assessore regionale, Antonio Marchiello, infatti, confermano la volontà dell'Ente di dare supporto al mondo produttivo in un momento particolarmente critico". Lo ha affermato il presidente di Confapi Napoli, Raffele Marrone. "L'elevato costo delle bollette - ha sottolineato Marrone - sta rendendo impossibile continuare a produrre e la discesa in campo della Regione con il fondo da 100 milioni di euro del Piano economico e sociale può aiutare le tantissime imprese in difficoltà che in questi mesi si sono viste recapitare fatture con cifre fuori da ogni logica e insostenibili. Imprenditori e famiglie non possono essere lasciati soli". "La sfida futura ora è l'autonomia energetica che si può raggiungere solo implementando la produzione di elettricità pulita e rinnovabile sui nostri territori. Esprimiamo quindi soddisfazione anche per il bando in via di pubblicazione per le comunità energetiche nei comuni più piccoli. Solo così si possono sostenere le comunità e i territori e contribuire a evitare pericolose e dannose spirali socio-economiche", ha concluso Marrone. (Ren)