Procida 2022: al trombettista Paolo Fresu il Premio Centum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' il celebre trombettista Paolo Fresu il destinatario della seconda edizione del Premio Centum, riconoscimento promosso dalla Unione Imprese Centenarie Italiane (www.uicitalia.org) e legato alle celebrazioni di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. La cerimonia di consegna si terrà sabato 22 ottobre, dalle 10, al Cinema Hall di Procida, alla presenza del premiato, dei rappresentanti delle istituzioni e dell'Unione Imprese Centenarie Italiane, associazione che abbraccia i brand più longevi del Made in Italy con almeno 100 anni di attività. Classe 1961, nato a Berchidda (Sassari), Paolo Fresu, vincitore di prestigiosi premi a livello nazionale e internazionale, è stato l'ideatore del Festival Time in Jazz, kermesse artistica della quale è anche direttore da oltre 30 anni. La motivazione del Premio Centum premia proprio questa sua iniziativa legata alla valorizzazione del territorio sardo. "Per aver contribuito, da affermato trombettista e jazzista, al rilancio della località sarda di Berchidda, sua terra natale, attraverso il Festival Time in Jazz da lui ideato e presieduto con sconfinata passione e sguardo aperto alla comunità. (segue) (Ren)