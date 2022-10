Campania: Saiello (M5S), Ciarambino chiarisca se è ancora all'opposizione - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Vedere un'ex collega che, non vado a sindacare la scelta di aver lasciato il movimento, però non puoi attaccare chi è rimasto coerente. Dobbiamo pure capire se è rimasta all'opposizione, perchè sulla carta dovrebbero essere opposizione, però in aula si comportano come maggioranza". Così il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle della Campania, Gennaro Saiello, commentando il voto favorevole di Valeria Ciarambino di impegno Civico ai provvedimenti proposti dalla maggioranza consiliare che sostiene il governatore della Campania Vincenzo De Luca. (Ren)