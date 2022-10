Campania: Nappi (Lega), De Luca e democrazia sono opposti che si respingono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca e la democrazia sono due poli così opposti che, sovvertendo perfino un principio della fisica, si respingono. Sulla democrazia il governatore si riempie la bocca e scrive libri, ma poi si tiene assai lontano dall'applicarla. Al massimo coniuga il rodato 'Sistema Salerno'. E allora capita pure che, con tutte le criticità che ci sono da affrontare in Campania sul fronte del lavoro, della sanità, dei rifiuti, della scuola, dei servizi fermi all'anno zero, faccia convocare d'urgenza commissione e consiglio per approvare, con un procedimento alla Speedy Gonzales, una 'normetta' che serve solo a creare un canale preferenziale per garantire posti riservati da dirigente. Evidentemente, per lui sono queste le emergenze della Campania". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.(Ren)