Procida 2022: al trombettista Paolo Fresu il Premio Centum (2)

- Il Festival, giunto quest'anno alla 35esima edizione, ha allargato la sua attività ad altri comuni dell'entroterra e della costa dell'isola, ponendosi come straordinario vettore di promozione e progresso culturale e sociale del territorio". "Leggo il riconoscimento del prestigioso Premio Centum come una attenzione a quei valori artigiani che hanno fatto grande il nostro Paese del mondo - ha affermato Fresu -. È per me uno sprone a continuare a produrre buona cultura offrendo una possibile risposta al ruolo contemporaneo dei piccoli centri e alle qualità ospitali e umane delle nostre comunità". Sempre sabato 22 sarà consegnato il "Premio di Laurea Carpenè Malvolti" ad Andrea Barone, studente della Facoltà di Economia e Management dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". Il programma prevede anche un incontro sul tema "Le Imprese Centenarie tra cultura, innovazione e sostenibilità". (Ren)