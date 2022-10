Campania: solidarietà alle donne iraniane dal consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale della Campania ha espresso solidarietà e stigmatizzato "la violazione dei diritti fondamentali delle iraniane e di tutte le donne che nel mondo subiscono soprusi e sopraffazioni per motivi politici, religiosi e culturali" e ha impegnato "la Giunta regionale della Campania a farsi interprete di questi sentimenti di condivisione presso il Ministero degli Affari Esteri per una necessaria moral suasion affinché possano crescere e moltiplicarsi le azioni di concreta solidarietà e vicinanza". E' quanto previsto da un ordine del giorno presentato dalla consigliera regionale della Campania Loredana Raia (Pd) e sottoscritto da tutti i capigruppo ed approvato oggi dall'aula. L'obiettivo è quello di costruire azioni "quotidiane, costanti e significative iniziative che gettino le basi per realizzare condizioni di libertà". Inoltre il consiglio si propone di "farsi da tramite, anche in vista dei prossimi Mondiali di Calcio, con il Governo e in particolare con il Ministero degli Affari esteri per portare presso la Fifa e nelle sedi più opportune della diplomazia internazionale e bilaterale il tema, affinché si agisca anche attraverso un efficace piano di azioni e sanzioni sportive". (Ren)