Campania: Nappi (Lega), efficientamento amministrazione serve a De Luca per assumere liberamente - video

- "Penso che la democrazia non va affrontata provando a scrivere dei libri, ma praticandola nei luoghi in cui essa è deputata a svolgersi. Invece noi abbiamo oggi assistito all'ennesimo arbitrio del presidente della giunta regionale che ha preteso di discutere in via d'urgenza un provvedimento che serve soltanto a garantire dei posti riservati a delle persone che ha scelto liberamente lui, per trasformarli in dipendenti a tempo determinato della Regione". Cosi il capogruppo della Lega in consiglio regionale della Campania, Severino Nappi, commentando l'approvazione del piano di efficientamento della capacità amministrativa regionale. (Ren)