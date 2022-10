Energia: Iren, a disposizione di Agcm per dimostrare correttezza nostro operato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione alla comunicazione di avvio del procedimento istruttorio nei confronti di numerose aziende energetiche da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per presunte modifiche unilaterali illegittime del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale, Iren dichiara di essere da subito a completa disposizione dell’Autorità per dimostrare come l’operato dell’azienda sia stato conforme alle norme vigenti ma soprattutto a tutela dei propri clienti in questo difficile periodo di forte aumento dei costi energetici. Lo scrive l'Azienda in una nota stampa. "A tal riguardo, Iren ricorda di essersi immediatamente adeguata alle normative inserite nel Decreto Aiuti Bis, che contemplava la cessazione delle modifiche unilaterali di contratto, e ha inoltre proposto un adeguamento del prezzo ai soli clienti in scadenza delle condizioni contrattuali, lasciando il termine usuale di 90 giorni di tempo per accettare o meno le modifiche - ha continuato Iren -. (segue) (Rpi)