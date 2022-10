Speciale difesa: Cina, dopo l’intervento di Xi al Congresso, l’ipotesi di un conflitto a Taiwan è più concreta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra la Cina e gli Stati Uniti, fortemente incrinate dalla guerra commerciale lanciata nel 2018 dall’allora presidente Usa Donald Trump, sono peggiorate ulteriormente negli ultimi mesi. La nuova amministrazione statunitense, guidata dal presidente Joe Biden, ha dichiarato in più occasioni la disponibilità di Washington a intervenire in difesa di Taiwan in caso di guerra, e le tensioni hanno raggiunto l’apice lo scorso agosto, quando la presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi si è recata in visita a Taipei inducendo la Cina a rispondere con intense esercitazioni militari a fuoco vivo interno all’isola. Ora, anche dopo le parole di Xi al Congresso del Partito comunista, il timore di uno scontro armato nello Stretto è più forte, a Washington come a Taipei. (Cip)